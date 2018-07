Muricy admite decepção e lamenta atuação ruim do Flamengo O técnico Muricy Ramalho evitou encontrar desculpas para a derrota do Flamengo por 1 a 0 para o Confiança, em Aracaju, no jogo de ida da primeira fase da Copa do Brasil, e admitiu que o resultado e a atuação da equipe foram decepcionantes. O treinador lembrou que o time não conseguiu nem aproveitar a vantagem de contar com um jogador a mais - Elielton, do time sergipano, foi expulso no primeiro tempo - e acabou sendo vazado no final do segundo tempo.