Muricy admite dependência de Neymar e critica punição O técnico Muricy Ramalho não poupou elogios a Neymar depois de mais uma atuação de gala do atacante. Na noite de quarta-feira, o astro fez um golaço e criou as principais jogadas do Santos no empate por 2 a 2 com o Atlético Mineiro, na Vila Belmiro, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, o treinador reconheceu que o time é dependente do jogador.