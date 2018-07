Muricy admite desgaste físico dos jogadores do Santos Mesmo sem compromisso pela Libertadores no meio desta semana, o técnico Muricy Ramalho decidiu poupar quatro jogadores do Santos na vitória sobre o Bragantino, por 2 a 0, no último domingo, pelo Campeonato Paulista. Fucile, Edu Dracena, Ibson e Borges deixaram a equipe titular e o treinador explicou que esta opção se deu pelo cansaço deles.