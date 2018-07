Muricy admite estar próximo do Fluminense

Especulado pelo Fluminense desde a demissão de Cuca, no início da semana, o técnico Muricy Ramalho admitiu nesta quarta-feira que está próximo do clube carioca. E preocupado com o início do Campeonato Brasileiro em maio, ele prometeu definir o seu futuro até segunda-feira.

"Existe conversa com alguns clubes, mas o Fluminense é o time que está mais próximo. Eles tentaram conversar antes comigo, quando ainda tinham técnico, mas isso não faço, não é ético. Até segunda-feira deve acontecer alguma coisa", prometeu o treinador ao Sportv.

Mesmo com o curto espaço de tempo para se adaptar ao Fluminense até o Campeonato Brasileiro, caso feche realmente com o clube, Muricy explicou que a boa herança deixada por Cuca pode auxiliá-lo. "A gente sabe que o Fluminense tinha um grande técnico, que deixou o time bem treinado, com um esquema de jogo montado. É mais fácil assumir assim", garantiu.

O treinador ainda elogiou o elenco do Fluminense, sobretudo pela arrancada no final do Campeonato Brasileiro de 2009, que livrou o time do rebaixamento. "O que eles fizeram no ano passado vai entrar para a história. Então, tem bons jogadores. O técnico (Cuca) também era bom, sem ele a equipe não escaparia. Todo mundo viu que é um grupo guerreiro", elogiou.