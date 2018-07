Muricy admite que Dudu era prioridade para o São Paulo, mas elogia Cafu

Apesar de reconhecer que Cafu não era o primeiro da lista de desejos, o treinador fez uma boa avaliação do reforço e ressaltou o poder de evolução do atacante, que assinou por três anos com o São Paulo.

"O jogador que indicamos era o Dudu, não podemos fugir da verdade. No fim do ano indicamos o Dudu, mas não veio pela parte financeira. Não vindo o jogador, temos que procurar dentro da realidade do clube e (o Cafu) é um jogador novo, de velocidade e de futuro", analisou Muricy.

Com a provável saída de Osvaldo para o futebol árabe, o São Paulo segue ainda à caça de pelo menos mais um jogador que atue pelas beiradas do campo. O pedido de Muricy é para mudar a forma de jogar da equipe em determinadas situações. O clube procura na América do Sul por achar que o mercado brasileiro oferece poucas opções.

Sobre Osvaldo, Muricy mais uma vez afirmou que não irá se opor à negociação. "Se for bom para o jogador e para o clube, é uma situação que deixa todos felizes", afirmou.