Muricy admite que pode contar com Neymar na quarta

Na 17ª rodada do Brasileirão, em agosto, aconteceu algo parecido. Neymar defendeu a seleção brasileira contra a Suécia, em Estocolmo, e pegou um jatinho para jogar no dia seguinte pelo Santos, diante do Figueirense, em Florianópolis.

"Em se tratando de Neymar, não dá para duvidar de nada. Mas tudo vai depender de alguns fatores. Por enquanto, nada foi conversado e precisamos ver como ele vai se comportar no jogo da seleção brasileira contra a Japão. Mas Neymar surpreende sempre, como aconteceu em Florianópolis", disse Muricy.

Neymar retorna da seleção na manhã da quarta-feira e deve seguir direto para a concentração do Santos, no hotel Recanto dos Alvinegros, anexo ao CT Rei Pelé. Mas, além do cansaço da viagem, há outro problema. Ele vai ser julgado na própria quarta no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela expulsão contra Grêmio e pode ser suspenso de 4 a 12 jogos, se for acolhida a denúncia de agressão ao adversário (Pará).