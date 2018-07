Muricy vê Vasco mais eficiente que Fla: 'Aproveitou as chances'

O técnico Muricy Ramalho lamentou a eliminação do Flamengo nas semifinais do Campeonato Carioca diante do Vasco, domingo, em Manaus, mas evitou fazer grandes críticas a seus comandados. Para ele, não houve uma diferença técnica tão evidente na partida, apenas os rivais foram mais eficientes e souberam aproveitar as chances para fazer 2 a 0.

"A bola passou demais na área sem a conclusão. Essa foi a diferença. É você quem faz o jogo, e o Vasco fez. A diferença foi que as chances que tivemos, não fizemos, e o Vasco aproveitou. O segundo tempo também começou com a gente bem. Depois do segundo gol, a superioridade do Vasco foi incontestável. Nós criamos oportunidades, e o Vasco, claro, foi muito melhor depois dos 2 a 0", avaliou.

Depois de quedas precoces na Copa Sul-Minas-Rio e no Carioca, resta ao Flamengo mirar o Campeonato Brasileiro. E após a primeira parte da temporada bastante irregular, o próprio Muricy admitiu a necessidade de evolução para a competição, principalmente no setor defensivo.

"O nível do Brasileirão é muito mais alto, temos que melhorar muito. Vamos fazer uma análise e ver o que precisamos. Nosso setor de defesa tem pouca gente e está difícil encontrar, mas nos outros setores estamos bem servidos", garantiu.