Muricy admite que volante Maicon deve deixar o São Paulo

O técnico do São Paulo, Muricy Ramalho, admitiu nesta sexta-feira que o volante Maicon deve deixar o time e acertar empréstimo com o Grêmio até o fim do ano. O jogador já não foi relacionado para a partida de última quarta-feira, contra o Danubio, e ficará novamente fora no próximo domingo, diante do Rio Claro, pelo Campeonato Paulista, para poder acertar a sua transferência.

Maicon chegou ao clube do Morumbi em 2012 e neste ano foi titular em sete jogos do time no ano. "Ele é um jogador importante, um grande profissional. Só que fez um pedido para nós, já que surgiu essa oportunidade (de sair). Pode ser uma boa para ele", comentou. O volante perdeu nos últimos jogos o posto de titular e a vaga dele no elenco pode ser ocupado por Wesley, que deixará o Palmeiras e chegará ao Tricolor na próxima semana.

O problema para Muricy é que Maicon estava inscrito tanto no Campeonato Paulista como na Libertadores e só poderá ser substituído por outro jogador nessas competições se o São Paulo avançar ao mata-mata delas. "O Maicon está há muito tempo aqui e tem vezes que o jogador quer mudar. Ele teve algumas dificuldades com a torcida e tomara que se sair, possa dar tudo certo", afirmou o técnico.

A possível saída do Maicon deve ser a segunda baixa do elenco do São Paulo somente nesta semana. O atacante Ademilson também acertou o empréstimo com o Yokohama Marinos, do Japão, até o fim ano. O jogador de 21 anos já não treina mais com os demais atletas e só espera a assinatura do contrato com o clube oriental para ser apresentado.