Muricy antecipa escalação de Luis Fabiano no clássico

Dois gols e uma assistência nos últimos dois jogos foram argumentos suficientes para que Luis Fabiano conseguisse cavar seu lugar entre os titulares no São Paulo mais uma vez. O atacante ganhou elogios de Muricy Ramalho após o empate por 1 a 1 com o Inter, nesta quarta-feira à noite, no Morumbi, e, por ora, é o único atleta escalado antecipadamente para o clássico contra o Palmeiras, neste domingo, novamente no Morumbi.

A notícia é ainda melhor para o artilheiro porque o time tricolor deve ganhar o retorno de Alexandre Pato para a partida. O camisa 11 treinou normalmente com o grupo e está recuperado de uma contratura na coxa esquerda que o tirou de combate desde o da 15 de outubro, no jogo de volta contra o Huachipato pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Apesar de ter emplacado uma sequência boa de gols e jogos, Pato agora precisará lutar para recuperar a titularidade que era sua até a lesão. A vaga, adianta Muricy, é de Luis Fabiano. "Ele é o titular. Infelizmente o Pato machucou e está fazendo muita falta e pode nos ajudar. Ele está começando a treinar fisicamente e não dá para começar. E outra, o cara entrou e está dando conta, não posso mudar o meu discurso. O Luis é o titular para o domingo", afirmou o treinador.