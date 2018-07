Muricy aponta falhas e diz que Flamengo precisava ter feito mais

O técnico Muricy Ramalho reconheceu que o Flamengo teve atuação ruim na derrota por 1 a 0 para o Vasco, domingo, em São Januário, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. O treinador reconheceu que o time foi controlado pelo rival e teve pouca produção ofensiva porque falhou na transição para o ataque.

"A transição não foi boa, não chegamos com a bola dominada, a gente não conseguiu infiltrar com os jogadores de meio-de-campo. A gente devia fazer muito mais do que fez. Mas dá para corrigir", afirmou o treinador.

O clássico em São Januário acabou sendo marcado por alguns incidentes fora de campo, com a depredação do banheiro da arquibancada dos visitantes pela torcida do Flamengo e também pela tentativa dos vascaínos de invadir esse setor. Muricy, porém, minimizou os acontecimentos e garantiu que nada afetou seus jogadores. "Não aconteceu nada, tudo normal, fomos tratados corretamente", disse.

Derrotado, o Flamengo é o segundo colocado do Grupo B do Carioca por sete pontos. O time volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, pela Copa da Primeira Liga, a Sul-Minas-Rio, quando vai receber o América Mineiro, no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo.