Muricy aposta na reação do ataque do Fluminense Muricy Ramalho não escondeu nesta sexta-feira a preocupação com a produtividade do ataque do Fluminense. O técnico, porém, preferiu minimizar a má fase ofensiva da equipe e mostrou confiança na recuperação dos atacantes a partir deste domingo, no duelo com o Atlético Paranaense, em Curitiba. Na briga pelo título, o time carioca marcou apenas um gol nos últimos quatro jogos.