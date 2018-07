Muricy aprova chegada de Carlinhos: 'Ataca bastante'

Muricy Ramalho ficou contente com o primeiro reforço que a diretoria do São Paulo acertou para 2015. O lateral-esquerdo Carlinhos chega com o aval do treinador para dar uma nova opção tática para o time. Enquanto o uruguaio Alvaro Pereira chega pouco ao ataque e tem na virilidade sua melhor qualidade, o novo jogador do elenco ataca bastante e aparece com qualidade na linha de fundo.

"Conheço bem o Carlinhos. Ele foi campeão brasileiro comigo, no Fluminense, e tenho certeza de que a chegada dele será muito importante, porque teremos campeonatos complicados pela frente. Temos que ter um plantel a altura e forte. Com ele poderemos ter algumas variações, porque o Carlinhos ataca bastante, enquanto o Alvaro Pereira é mais marcador. Estamos montando um elenco com boas opções, e a chegada dele faz parte deste planejamento", avalia Muricy.

O treinador elogiou também a agilidade da diretoria em anunciar um reforço de qualidade logo no primeiro dia depois do fim da temporada. "É um bom sinal, porque já estávamos definindo alguns nomes há um bom tempo. E no futebol não podemos perder tempo. Por isso, temos que trabalhar bem neste final de ano para começar a próxima temporada na frente."