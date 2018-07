Muricy aprova testes, mas diz que alguns reservas não vão ficar no Santos

SANTOS - O período de testes no elenco do Santos se encerrou no domingo, na partida em que a equipe apenas empatou por 1 a 1 com o Paulista, válida pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O técnico Muricy Ramalho aprovou a avaliação feita dos reservas, mas avisou que nem todos os jogadores serão utilizados na sequência da temporada.

"Alguns vão ser aproveitados, outros não, mas não vou falar individualmente. Eles tiveram essa chance para isso, para tentar nos convencer. O número de competições e jogos que teremos exige neste ano um plantel grande, mas qualificado", afirmou o treinador.

Muricy evitou fazer avaliações específicas sobre os reservas do Santos, que foram escalados nas três primeiras rodadas do Campeonato Paulista, mas com certeza o atacante Alan Kardec, autor dos quatro gols da equipe na competição, foi aprovado. "É um jogador que a chance que tem, coloca para dentro", elogiou.

O técnico santista avisou que jogadores ainda devem ser contratados, mas revelou que a equipe está com dificuldades nas negociações. "A gente tem planejado algumas posições que o time precisa. Mas quando se trata do Santos, sempre fica um pouco mais caro. Está demorando um pouco, mais vai chegar gente. Não em quantidade, porque o Santos tem um elenco bom, mas a gente precisa de alguns nomes", disse.

Entre os reforços que devem ser anunciados pelo Santos, está o lateral e meia Gérson Magrão, que já treina no clube. O jogador, porém, ainda precisa resolver um imbróglio jurídico com o Dínamo de Kiev. "É um problema jurídico, ele está se recuperando no Santos, porque ficou muito tempo sem jogar. Quem sabe, se for um bom negócio para o Santos", despistou Muricy.