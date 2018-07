Muricy celebra por Santos deixar jogo sem contundidos

Muricy se queixou apenas do comportamento do Bahia, que, na sua opinião, adotou o rodízio de jogadores para fazer faltas no atacante Neymar. "No Mundial, o Neymar não vai ter essa dificuldade, porque lá o jogo será mais limpo. Vocês da imprensa falavam que ele era ''cai cai'', mas agora ele joga de pé, mas sofre muita faltas", reclamou o treinador do Santos, após a disputa da penúltima rodada do Brasileirão.

O técnico ainda confirmou que, se nada de anormal acontecer, o zagueiro Durval vai ser o titular da lateral-esquerda no Mundial. "Durval está na frente (do Léo) na parte física e, com ele na posição, fica difícil o adversário penetrar por ali", justificou Muricy, que também considerou normal o meia Elano não ter jogado bem neste domingo, por estar voltando de contusão.

Por isso mesmo, Elano deve reforçar o time reserva no clássico contra o São Paulo, no próximo domingo, pela última rodada do Brasileirão, quando os titulares serão poupados para o Mundial. "Elano ficou muito tempo sem jogar, mas ainda terá mais uma semana para se preparar aqui e mais um tempo no Japão", disse Muricy.

Neste segunda-feira, deve ser divulgada a lista dos 23 inscritos do Santos no Mundial. Após a contusão sofrida por Adriano, Rodrigo Possebon e Anderson Carvalho, dois jogadores que tinham poucas chances de fazer parte da delegação, disputam uma vaga no grupo. Ainda serão levados os goleiros Rafael, Aranha e Vladimir, os laterais Léo, Danilo, Pará e Crystian, os zagueiros Edu Dracena, Durval, Bruno Rodrigo e Bruno Aguiar, os volantes Arouca e Henrique, os meias Ganso, Elano, Felipe Anderson e Ibson e os atacantes Neymar, Borges, Alan Kardec, Rentería e Diogo.