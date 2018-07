Muricy celebra sucesso do novo esquema do Flamengo e elogia meias O Flamengo voltou a vencer após seis partidas ao fazer 3 a 0 sobre o Boavista na tarde do último sábado. O resultado deixou o time bastante vivo na briga pela classificação na Taça Guanabara, mas mais do que isso, representou o sucesso da alteração tática de Muricy Ramalho do 4-3-3 para o 4-4-2.