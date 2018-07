Muricy celebra vitória, mas volta a lamentar desfalques

SANTOS - Mesmo satisfeito com a vitória sobre o Atlético-MG, Muricy Ramalho voltou a lamentar os desfalques do Santos neste Brasileirão. Para o treinador, o time mostrou poder de superação ao vencer em casa, no sábado, sem contar com seis titulares.

"É muito difícil não treinar e ter um monte de dúvidas para montar o time. A gente acaba acertando coisas muito mais no papo com o atleta. Esse time não treinou nenhuma vez junto, então falta entrosamento mesmo. Mas fizemos o nosso melhor", avaliou o técnico, que não pôde contar com Elano, Neymar e Ganso, na seleção brasileira, e Adriano, Léo e Edu Dracena, lesionados.

Na avaliação de Muricy, o Santos teve méritos ao obter a vitória, mesmo sem jogar melhor que o adversário. "Eles jogaram melhor, mas também não foi muito melhor. A obrigação deles era essa mesmo, a gente não treinou. A nossa vitória foi merecida porque fomos felizes nas conclusões", comentou.

Apesar da insatisfação com os desfalques, o treinador elogiou o esforço da diretoria na busca por reforços. "A gente vai continuar trabalhando duro, e o bom é que a torcida entende esse esforço que estamos fazendo. A gente sabe do esforço que a diretoria está fazendo para melhorar o time. Nós vamos continuar trabalhando e vamos melhorar esse time para o segundo semestre", prometeu.