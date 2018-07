Muricy cobra time do Santos após derrotas no Paulistão

SANTOS - Muricy Ramalho não perdoou os jogadores pelas duas derrotas em uma semana no Campeonato Paulista. Na reapresentação do elenco nesta terça-feira, no CT Rei Pelé, o treinador reuniu o grupo num canto e durante 20 minutos apontou falhas, fez cobranças e pediu seriedade contra o fraco Juan Aurich, do Peru, quinta à noite, no Pacaembu, pelo Grupo 1 da Copa Libertadores.

Publicamente, a desculpa de Muricy para a derrota contra o Mogi Mirim, dia 11, em Mogi, foi que time reserva jogou mal por falta de entrosamento, e para o tropeço no clássico com o São Paulo, a justificativa foi o cansaço. Mas, internamente, o treinador deixou claro que não aceitou os resultados negativos.

Após a preleção, os jogadores fizeram um trabalho técnico. Henrique, com um trauma no dedão do pé direito, e Renteria, que se recupera de uma artroscopia, não participaram. Se o volante não treinar também na quarta à tarde ficará fora do jogo contra o Juan Aurich e Adriano será mantido ao lado de Arouca, Ganso e Ibson.

A novidade contra os peruanos será a volta de Juan, que não pôde enfrentar o São Paulo em razão de uma cláusula do seu contrato de empréstimo. Para Muricy, um dos motivos para o ataque ter caído de rendimento no clássico foi a ausência do lateral-esquerdo, que além de apoiar bem, se entrosou com facilidade com Neymar e Ganso.