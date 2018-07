Muricy comemora boa atuação e vitória do Fluminense

A vitória do Fluminense por 2 a 1 sobre o Flamengo, na noite de quarta-feira, foi muito comemorada pelo técnico Muricy Ramalho. O treinador aprovou a atuação da equipe no clássico disputado no Maracanã e acredita que o time começou a compreender a forma como ele pretende ver a equipe atuar.

Veja também:

Rodriguinho elogia parceria com Fred no Fluminense

Técnico admite desempenho ruim do Flamengo na quarta

Bruno promete que Flamengo vai superar má fase

BRASILEIRÃO: Classificação e resultados

"O importante é isso, aos poucos os jogadores estão entendendo o que quero. Contra o Corinthians já jogamos muito bem e merecemos a vitória, mas ela não veio. Agora conseguimos nos impor, chegar bastante ao ataque e isso nos deu os três pontos", afirmou Muricy, que conseguiu a sua segunda vitória no comando do Fluminense.

Para o treinador, a atuação do setor esquerdo do time das Laranjeiras, com Marquinho, Conca, Rodriguinho e Carlinhos, foi decisivo para o triunfo. "O lado esquerdo esteve bem e nos ajudou bastante. Coloquei o Marquinho por ali para dar mais profundidade ao time e com isso liberar o Carlinhos. Claro que a habilidade do Conca e a velocidade do Rodriguinho ajudaram, e muito, para que isso desse certo. Esse lado esquerdo nosso é muito forte", disse.

O triunfo sobre o Flamengo colocou o Fluminense na nona colocação no Campeonato Brasileiro, com seis pontos. A equipe voltará a jogar no domingo, em Belo Horizonte, contra o Atlético Mineiro.