Muricy comemora férias tranquilas, mas vê pressão por títulos

Muricy Ramalho encarou sua primeira coletiva de imprensa logo no segundo dia de trabalhos de pré-temporada do São Paulo. Avesso ao ritual, ao menos o treinador disse que voltava para o trabalho bastante descansado graças ao bom trabalho feito pelo clube no mercado no fim do ano.

O técnico, que no fim de 2014 reclamava de atraso da diretoria no planejamento para a temporada seguinte, mudou o discurso e agora vê o elenco forte para jogar todas as competições em condições de brigar por títulos.

"Foram as melhores férias que tive, porque das outras vezes tive que vir várias vezes aqui. Os caras foram muito bons, se bem que deixei o telefone desligado várias vezes (risos). Tive que intervir poucas vezes, deu para aproveitar as férias", disse o treinador, que provocou risos ao dizer como passou o período de descanso: "Comendo peixe e bebendo cerveja".

O São Paulo até agora acertou com os laterais Bruno e Carlinhos, o zagueiro Breno, o volante Thiago Mendes e o meia-atacante Daniel (que só volta a jogar no segundo semestre após operar o joelho), enquanto Wesley chega ao Morumbi em fevereiro. Com tantos reforços e a base mantida em relação ao ano passado, ele sabe que a pressão será maior para que o time saia do quase e efetivamente volte a ser campeão, fato que não ocorre desde 2012.

"Um time não se faz tão rápido, não é uma coisa da noite pro dia e estamos trabalhando isso há 18 meses. Hoje temos uma base e um bom time. Time desse tamanho só pode brigar por títulos", disse Muricy.