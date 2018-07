Muricy comemora opções na zaga com retorno de Toloi

"Com a volta do Toloi não investimos nada. Estamos voltando a fazer o que o São Paulo sempre fez: contratar bem. Tive de trabalhar muito para arrumar isso. Não pode errar muito, tem de ter cuidado", comentou o comandante são-paulino.

Com a chegada de Toloi, que se destacou no Velho Continente e chegou a despertar o interesse do time italiano pela sua permanência, Muricy ganha opções não só para a zaga, mas para o restante do setor defensivo. "O Denilson está treinando bem de volante e, com o retorno do Toloi, o Rodrigo Caio passa para volante quando precisar, o que deixa o time definido sem contratar", explicou.

Além do jovem zagueiro - Toloi tem apenas 23 anos - que retorna da Itália e do improvisado Rodrigo Caio, para a posição o plantel do time tricolor conta com Antonio Carlos, Paulo Miranda, Edson Silva e o jovem Lucas Silva.