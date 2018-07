Muricy comemora vaga e melhora da atuação do Santos Aos poucos, o Santos começa a jogar como Muricy Ramalho quer: seguro na defesa e abusando da individualidade de Neymar e Paulo Henrique Ganso no ataque. Assim o treinador espera ir longe na Copa Libertadores da América e conquistar o seu primeiro título da competição, em que seu melhor resultado foi o vice-campeonato em 2006 com o São Paulo (perdeu do Internacional).