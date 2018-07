Muricy confirma escalação de Bill no lugar de André

"Bill faz bem o papel de pivô, joga de costas e sabe prender a bola lá na frente. É parecido com André", definiu Muricy. A escolha tem pelo menos uma explicação: com a perda dos passes precisos de Ganso e sem poder contar mais vez com Neymar, que se encarrega de destruir os blocos defensivos adversários, o Santos vai procurar chegar ao gol em bolas levantadas para a área do Vasco ou com a chegada de Miralles, de Felipe Anderson e dos laterais. A principal função de Bill, portanto, será fazer a "parede" para os companheiros.

Apesar de elogiado por Muricy, Bill ainda não jogou o mínimo para justificar o contrato de três anos que assinou com o Santos logo que se desvinculou do Corinthians e do Bragantino no segundo semestre. Mesmo tendo começado como titular em apenas dois jogos (contra Cruzeiro e Atlético-MG), ele já entrou em outros 11 e marcou apenas um gol, aproveitamento sofrível para um centroavante. André, que ainda tenta baixar o peso para atingir a forma ideal, também jogou 13 vezes e é o vice-artilheiro santista no Brasileirão, com sete gols - Neymar fez oito em 10 partidas.

O próprio Muricy sinaliza que o jogo deste domingo será uma oportunidade importante se Bill quiser se garantir no grupo santista para 2013. Se jogar bem no restante do Campeonato Brasileiro, ele poderá pelo menos permanecer para completar o elenco, mas também corre o risco de ficar em situação pior ainda com a torcida, que tem reclamado das atuações do atacante. "Bill foi bastante exigido nos treinos e fisicamente está melhor. Mas tem que mostrar jogando que evoluiu, porque treinar é uma coisa e jogar é outra", disse o treinador.

Outras mudanças no time para enfrentar o Vasco serão nas laterais. Muricy elogiou Ewerton Páscoa e Gerson Magrão, que vinham jogando improvisados na posição, mas destacou a importância da experiência do lateral-esquerdo Léo - Bruno Peres volta na direita.

A dúvida é Henrique. Depois de ficar parado durante três meses para curar a lesão no púbis, o volante participou de dois jogos difíceis, diante do Internacional e do Botafogo, e vai depender de avaliação médica para ser confirmado neste domingo. Se ele for vetado, Muricy deve escalar o meio-de-campo com Adriano, Arouca, Felipe Anderson e Pato Rodríguez.