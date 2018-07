Muricy confirma estreia de Dória e Centurión para este sábado Com a estreia na Libertadores diante do Corinthians, quarta-feira que vem, cada vez mais próxima, o São Paulo quer ter todos os jogadores à disposição para o importante clássico. Recém-contratados, o zagueiro Dória e o meia Centurión receberão a primeira chance com a camisa da equipe contra o Bragantino, no sábado, para que Muricy Ramalho possa observá-los e definir se têm condições de atuar contra o arquirrival.