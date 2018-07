Muricy confirma Kaká como titular e volta de Rafael Toloi

Kaká fará sua reestreia no São Paulo após 11 anos na Europa. Muricy Ramalho confirmou nesta sexta-feira que o meia começará jogando a partida contra o Goiás neste domingo, às 16 horas, no Serra Dourada, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O clube conseguiu convencer o Orlando City - dono dos direitos do meia - de que não jogar no Morumbi nesta reestreia em nada mudaria o interesse da torcida em acompanhá-lo na sua primeira partida em casa nesta sua volta ao time. O interesse dos norte-americanos é porque ficou acordado no contrato de que a renda líquida do primeiro jogo será do Orlando; dessa forma o clube espera o maior retorno financeiro possível.

"Tinha a questão do contrato, mas não era nada que uma conversa não resolvesse. Mas ele está se sentindo bem, estava passando do tempo de treinamento, era hora de jogar. Estava extrapolando e chegamos à conclusão de que ele precisava jogar porque não é só o treino que melhora o jogador", disse Muricy Ramalho.

A entrada de Kaká também altera a forma de o São Paulo jogar. O esquema com dois atacantes de velocidade dá lugar a dois meias, enquanto Ganso ganhará a companhia do camisa 8 na armação das jogadas. Apesar do pouco tempo para treinar o novo esquema, Muricy não vê dificuldades de adaptação.

"Temos que ter variações, se ficarmos muito tempo da mesma forma facilita a marcação. Esse outro jeito é mais difícil para marcar, tem jogos que podemos atuar com dois meias e dois (atacantes) mais enfiados, outros com os jogadores abertos. Por isso é importante ter plantel", ponderou Muricy.

Quem também está garantido de volta é Rafael Toloi. O defensor, que foi emprestado à Roma no início do ano, também foi confirmado e estará em campo pela primeira vez desde que voltou da Itália.