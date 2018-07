Muricy confirma mudança tática e Ganso é poupado

SÃO PAULO - Sem poder contar com o volante Maicon, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Muricy Ramalho revelou nesta sexta-feira que deve mexer um pouco na estrutura do time do São Paulo para suprir a ausência do desfalque neste domingo, contra o Goiás, no Serra Dourada, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"A tendência é que eu coloque o Rafael Toloi na zaga e desloque o Rodrigo Caio (da defesa) para o meio. Com isso, provavelmente eu libere mais o Denilson para atuar como segundo volante", adiantou o treinador, em entrevista coletiva no CT da Barra Funda, se referindo ao fato de que, na última quarta-feira, contra o Atlético-MG, no Morumbi, Rodrigo Caio atuou como zagueiro ao lado de Toloi.

Muricy falou que não deve iniciar jogando com Douglas e Wellington, que voltaram na última quinta-feira aos treinamentos. Wellington teve sangramento intestinal, está recuperado e deverá viajar com o grupo para Goiânia. "Ele ficou muito tempo sem jogar, perdeu um pouco de peso e não deve iniciar a partida", adiantou o comandante.

O treinador também deu a entender que Douglas, que teve lesão na coxa esquerda, não deverá ser utilizado diante do Goiás. "Nós temos que estudar com carinho a condição física dele", lembrou.

GANSO

No treinamento desta sexta pela manhã, Ganso foi poupado da atividade no campo e ficou fazendo fortalecimento muscular. Segundo Muricy, o jogador não deve ter problemas para encarar o rival goiano. "Ele veio de dois jogos muito duros, em que ele teve de se esforçar mais na marcação, e por isso há um desgaste. Mas a sua situação não me preocupa", disse.

Desta forma, o São Paulo deve ir a campo neste domingo com a seguinte formação titular: Rogério Ceni; Paulo Miranda, Rafael Toloi, Antônio Carlos e Reinaldo; Rodrigo Caio, Denilson, Jadson e Ganso; Luis Fabiano e Welliton.