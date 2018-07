Muricy confirma necessidade de reforços no Santos A derrota por 3 a 0 para o Palmeiras no Pacaembu, neste domingo, mostrou a deficiência do elenco santista. Sem Jonathan, já negociado, o trio da seleção, Adriano e Alex Sandro, machucados, Muricy Ramalho não encontrou correspondência nos jogadores que mandou a campo. Por isso, o Santos segue atrás de reforços.