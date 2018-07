Muricy confirma Santos completo diante do Coritiba Com a eliminação na Libertadores, o Santos volta todas as atenções para o Campeonato Brasileiro. Para melhorar a fraca campanha na competição até o momento, o técnico Muricy Ramalho não quer saber de descanso e confirmou nesta sexta-feira que a equipe vai com força máxima para a partida diante do Coritiba, no domingo, na Vila Belmiro, pela sexta rodada.