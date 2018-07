Muricy considera positiva ausência de Fred contra o São Paulo no Brasileirão

SÃO PAULO - Após vencer o Flamengo por 2 a 0 neste domingo, no Maracanã, o São Paulo começa a pensar na partida contra o Fluminense, que será disputada na próxima quarta-feira, no mesmo local.

Em busca de nova vitória, o São Paulo vai contar com um grande reforço: atacante Fred, um dos principais jogadores do time carioca, foi expulso em jogo contra o Grêmio e cumprirá suspensão na próxima rodada do Campeonato Brasileirão.

O treinador são-paulino, Muricy Ramalho considerou positiva para seu time a ausência do artilheiro adversário. "O Fred é um baita jogador. É o nosso centroavante da Copa. Para se ter uma ideia de quem saiu, não é? Ele é muito perigoso. Infelizmente para o Fluminense, não foi legal", comentou o técnico.

Na partida contra o Flamengo, o São Paulo chegou à vitória com dois gols de Paulo Henrique Ganso. O meia abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo e deu números finais à partida já nos acréscimos da etapa final.

Com a vitória, o São Paulo encerra uma sequência de três empates seguidos no Campeonato Brasileiro - contra Cruzeiro, Coritiba e Corinthians. Na estreia do torneio, a equipe bateu o Botafogo por 3 a 0 no Morumbi.

Agora, o time de Muricy soma nove pontos no campeonato, ocupando a sétima colocado. Se vencer o Fluminense na próxima rodada, o São Paulo pode alcançar o líder, Internacional, que soma 11 pontos na tabela.