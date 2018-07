Muricy critica gestão anterior da base do São Paulo Menina dos olhos da diretoria, o Centro de Treinamentos das categorias de base em Cotia começa a ser reformulado com a chegada do novo executivo, Júnior Chávare, e terá participação muito mais ativa de Muricy Ramalho. O treinador comentou sobre as mudanças implementadas pelo presidente Carlos Miguel Aidar e bateu forte na administração anterior, que tinha Juvenal Juvêncio como diretor e José Geraldo de Oliveira e Marcos Tadeu como líderes.