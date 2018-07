Muricy dará treino para titulares do Santos no domingo Preocupado com o jogo de volta das semifinais da Libertadores contra o Corinthians, quarta-feira, no Pacaembu, o técnico Muricy Ramalho aproveitará todos os momentos até o duelo para preparar o Santos. Assim, vai comandar um treinamento na manhã de domingo, mesmo a equipe tendo um compromisso no mesmo dia, no Rio.