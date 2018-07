Muricy decide usar reservas no São Paulo, de olho na Libertadores

O técnico Muricy Ramalho teria uma série de problemas para escalar os titulares do São Paulo contra o Linense neste domingo. Mas como sua maior preocupação é a partida contra o San Lorenzo pela Copa Libertadores na quarta-feira, o treinador optou por mandar a campo um time reserva.

Dos principais atletas, ele já não contava com o zagueiro Rafael Toloi e Michel Bastos, expulsos contra o Palmeiras, além de Paulo Henrique Ganso, que levou o terceiro cartão amarelo. Também ficarão de fora o atacante Luis Fabiano, por causa de uma contratura na coxa esquerda e o zagueiro Dória, que aprimora a forma física após se recuperar de um entorse no tornozelo esquerdo.

O volante Souza está com a seleção brasileira, que venceu a França em amistoso disputado em Paris e ainda enfrentará o Chile neste domingo. E o zagueiro Rodrigo Caio está com a seleção olímpica - ele foi capitão na goleada sobre o Paraguai.

O São Paulo deverá entrar em campo neste domingo com: Rogério Ceni; Paulo Miranda, Lucão, Edson Silva e Auro; Hudson, Thiago Mendes, Boschilia e Centurión; Cafu e Ewandro.

Apesar dos problemas e da última derrota sofrida para o Palmeiras, a situação do São Paulo é tranquila no Campeonato Paulista. O time já está classificado para a próxima fase e tem no duelo contra o Linense a oportunidade de confirmar a primeira posição do Grupo A. Em 12 jogos, a equipe somou 26 pontos, oito a mais do que o Red Bull Brasil, segundo colocado.

Confira a lista dos 18 jogadores relacionados por Muricy no São Paulo:

Goleiros: Rogério Ceni e Renan Ribeiro.

Laterais: Carlinhos, Reinaldo, Bruno e Auro.

Zagueiros: Paulo Miranda, Edson Silva e Lucão.

Volantes: Denilson, Thiago Mendes e Hudson.

Meias: Boschilia e Centurión.

Atacantes: Alexandre Pato, Alan Kardec, Ewandro e Cafu.