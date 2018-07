Muricy define equipe que enfrentará Corinthians

O técnico Muricy Ramalho definiu nesta sexta-feira a equipe que enfrentará o Corinthians no próximo domingo, no Pacaembu. Na lateral esquerda, Carlinhos, vice-campeão paulista pelo Santo André, deverá fazer a estreia no Fluminense.

A confirmação da sua presença em campo depende apenas da regularização da documentação junto à CBF. Com a entrada do jogador no time, Muricy Ramalho pretende reforçar a defesa. "O Carlinhos é mais lateral do que ala, bom para fazer a mudança para a formação com dois zagueiros. A maioria dos jogadores que temos para a posição fazem melhor a função de ala", comentou o treinador, que utilizará o esquema 4-4-2.

A dupla de ataque também está definida. Rodriguinho, que também veio do Santo André, será o parceiro de Fred. Alan, que seria uma opção, está recuperando a forma física, após ficar duas semanas ausente dos treinamentos por causa de uma cirurgia de apendicite.

"Optamos pelo Rodriguinho justamente para não termos um ataque formado por dois atacantes que estão voltando agora de problemas clínicos. O Alan ficou muito tempo afastado e temos de ter um pouco mais de paciência", analisa Muricy, se referindo a Fred, que teve o mesmo problema de Rodriguinho.

A única dúvida de Muricy está na zaga. Digão e Gum, recuperado de uma hérnia de disco na região lombar, estão na disputa por uma vaga. A provável equipe do Fluminense que enfrentará o Corinthians no próximo domingo é: Rafael, Mariano, Digão (Gum), Leandro Euzébio e Carlinhos; Diogo, Diguinho, Marquinho e Conca; Rodriguinho e Fred.