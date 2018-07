Muricy define Flamengo com Paulo Victor no gol contra Atlético-MG

Paulo Victor largou na frente na luta com Alex Muralha para ser o goleiro titular do Flamengo na temporada 2016. Foi o que indicou o técnico Muricy Ramalho ao escalá-lo na equipe principal no treinamento da manhã desta terça-feira na Gávea, na véspera do duelo com o Atlético Mineiro, no Mineirão, pela Copa Sul-Minas-Rio.

Na última semana, o Flamengo disputou dois amistosos no Nordeste, tendo perdido por 3 a 1 para o Santa Cruz e empatado por 3 a 3 com o Ceará - caiu na disputa de pênaltis. E em cada um desses compromissos, Muricy escalou um goleiro como titular: Paulo Victor em Fortaleza e Alex Muralha no Recife.

Nesta manhã, então, Muricy usou Paulo Victor entre os titulares, confirmando que ele começará jogando diante do Atlético-MG. O restante do time escalado é o mesmo dos dois amistosos, ainda que o Flamengo tenha voltado sem sequer uma vitória do Nordeste e com seis gols sofridos.

Assim, o Flamengo vai entrar em campo para encarar o Atlético-MG com a seguinte formação: Paulo Victor; Rodinei, Wallace, Juan e Jorge; Márcio Araújo, Willian Arão e Éverton; Gabriel, Emerson Sheik e Paolo Guerrero.

Depois da atividade entre reservas e titulares, os jogadores ainda treinaram lances de bola parada e jogadas aéreas. Ederson, Arthur Henrique, Mancuello, Rafael Dumas e Nixon correram em volta do gramado da Gávea, enquanto Kayke fez fisioterapia.