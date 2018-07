Muricy deixa Elano no banco e Guardiola joga Daniel Alves no ataque

Para tentar matar a troca de passes do meio-campo do Barcelona, Muricy Ramalho optou por deixar Elano no banco e escalou o Santos com três zagueiro para a final do Mundial de Clubes da Fifa neste domingo, 18.

Já Pep Guardiola colocará em campo um Barcelona sem atacantes, deixando Pedro e Sanchez no banco e apostando nas investidas ofensivas do lateral-direito Daniel Alves. Com o meio-campo reforçado, a equipe espanhola pretende manter o máximo de posse de bola, estratégia comentada por Guardiola para anular Neymar.

Confira a escalação das equipes finalistas do Mundial de Clubes:

SANTOS

Rafael; Dracena, Bruno Rodrigo e Durval; Danilo, Henrique, Arouca, Ganso e Léo; Borges e Neymar - Técnico: Muricy Ramalho.

BARCELONA

Valdez; Daniel Alves, Puyol, Piqué e Abidal; Busquets, Xavi, Iniesta, Thiago, Fàbregas e Messi - Técnico: Pep Guardiola.

Com informações de Luís Augusto Mônaco, enviado especial a Yokohama, no Japão.