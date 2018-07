Muricy deixa Léo e Miralles na reserva do Santos

SANTOS - Neymar, que cumpriu suspensão pelo terceiro amarelo contra o Atlético Sorocaba, será a única novidade do Santos para enfrentar o Guarani, sábado, às 16h, na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. No coletivo contra a equipe sub-17, nesta quinta à tarde, no CT Rei Pelé, Muricy Ramalho manteve o garoto Émerson Palmieri na lateral-esquerda, enquanto Léo treinou apenas na parte final, entre os reservas.

Outro que está confirmado é André, autor de dois gols na vitória dos titulares por 4 a 0 - os outros foram marcados por Neymar e Edu Dracena - no coletivo. Muricy chegou a cogitar a escalação de Miralles ao lado de Neymar, levando em conta que o argentino não perdeu a posição por deficiência técnica e que só deixou o time por causa de contusão. Mas, mudou de ideia e não se arrependeu porque, mais magro, André voltou a treinar bem.

Léo explicou nesta quinta que ficou fora do jogo de domingo passado, contra o Atlético Sorocaba, porque teve de completar os exames médicos da pré-temporada no Hcor, na capital, e não pôde participar dos últimos treinos da semana. Como ele fez uma artroscopia no joelho direito em novembro do ano passado e estava em recuperação em janeiro, ficou impossibilitado de fazer testes de resistência na esteira.

Com a ausência de Léo nos treinos, Muricy aproveitou para dar nova oportunidade a Émerson Palmieri no jogo contra o Sorocaba, no estádio Walter Ribeiro, domingo passado. O garoto de 19 anos já havia sido aprovado pelo treinador no ano passado, quando teve as primeiras oportunidades, mas não teve sequência porque sofreu seguidas contusões. Neste ano, Émerson voltou a enfrentar problemas de lesões, mas se recuperou a tempo de participar das últimas etapas da Copa São Paulo de Futebol Júnior, conquistada pelo Santos, e foi um dos destaques do time.

Se Muricy não resolver fazer mudanças na escalação no treino de sexta, o time para enfrentar o Guarani sábado contará com Rafael; Bruno Peres, Edu Dracena, Durval e Émerson; Renê Júnior, Arouca, Cícero e Montillo; Neymar e André.