Muricy descarta mudanças no começo do trabalho

Apresentado nesta segunda-feira como novo técnico do Fluminense, Muricy Ramalho descartou a possibilidade de fazer grandes mudanças no time neste começo de trabalho. Num primeiro momento, ele prometeu dar sequência ao que vinha sendo feito pelo seu antecessor, Cuca, que foi demitido na semana passada.

Veja também:

Na chegada, Muricy pede apoio da torcida do Fluminense

"Vou dar sequência ao que o Cuca fez", avisou Muricy, já pensando na estreia de quinta-feira, contra o Grêmio, no Maracanã, pelas quartas de final da Copa do Brasil. "Nesse primeiro momento, vamos manter as características, porque é um time que sabe o que quer. Com certeza, não vamos ter muitas dificuldades."

Sobre o Grêmio, seu rival na estreia, Muricy fez vários elogios. "É um time que investiu demais. Sei que o foco deles é a Copa do Brasil", explicou o treinador, lembrando ainda da motivação gremista após a vitória sobre o rival Inter, no último domingo, no primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho.

Mas, apesar de reconhecer a força do Grêmio, Muricy mostrou confiança na vitória do time carioca nesse confronto que vale vaga na semifinal da Copa do Brasil. "É decisão, time grande contra time grande. Eles estão em um grande momento, mas o Fluminense também está", explicou o treinador.