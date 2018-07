Muricy desconversa sobre chance de trazer Zé Roberto

SÃO PAULO - Enquanto luta para fugir da zona de rebaixamento, o São Paulo segue pensando no planejamento para a próxima temporada. E o gremista Zé Roberto, que esteve neste domingo no Morumbi e assistiu à vitória do seu time por 1 a 0 do banco de reservas, é um dos nomes que mais agradam à diretoria. O jogador admitiu sondagem do time paulista e disse ter gostado do que ouviu, mas recuou ao perceber a repercussão negativa em Porto Alegre.

Questionado se gostaria de contar com o jogador para a próxima temporada, Muricy Ramalho desconversou, mas em nenhum momento disse não se interessar pelo meia. Os dois se encontraram no Morumbi, mas o técnico disse não se tratar de nenhum contato para o futuro. "O Zé Roberto conheço faz tempo, fui só dar um abraço nele. Precisamos ficar ligados só no Campeonato nesse momento", disse Muricy.

O discurso da diretoria é de que agora o meia não será procurado, mas ninguém esconde o apreço pelas suas qualidades. O presidente Juvenal Juvêncio já autorizou o gerente executivo Gustavo Vieira de Oliveira a procurar o atleta e saber de seu interesse em defender o clube do Morumbi. Zé Roberto, que quase acertou em 2006 mas acabou indo para o Santos, se mostrou interessado na mudança.

Por enquanto o assunto seguirá sendo tratado em sigilo até para evitar possíveis frustrações caso a negociação não se concretize. Zé Roberto completa 40 anos em 2014 e atualmente está na reserva da equipe de Renato Gaúcho. Ele participou de 16 partidas no campeonato e perdeu o lugar após uma lesão muscular contra o Corinthians.