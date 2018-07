Muricy destaca bom ambiente e critica time do ano passado

O ambiente entre os jogadores do São Paulo parece muito bom, ainda mais depois da vitória por 2 a 1 sobre a equipe do Vitória, domingo, no Barradão, em Salvador. O técnico Muricy Ramalho assegurou que a relação entre os jogadores é muito boa e que isso tem feito o diferença.

"Esse grupo é bom e sabe que o técnico não tem preferência. Eu escalo quem eu acho que é bom para o time. Conversei muito com eles e disse que ia mexer mesmo e todos aceitaram. Aceitam porque sabem que o técnico tem experiência nesse sentido", explicou Muricy.

O treinador ainda deixou claro que essa postura dos jogadores não aconteciam no ano passado. "Nosso ambiente é excelente e o futebol é algo simples. Ano passado tínhamos grandes jogadores, mas tínhamos um ambiente muito ruim, de atletas que não se comprometeram com o clube, e brigamos para não cair", comparou.

E um dos destaques do São Paulo diante do Vitória foi Luis Fabiano. O atacante fez um gol e deu o passe para Kaká garantir o resultado positivo. Muricy admite que ele está próximo de reconquistar sua vaga entre os titulares.

"Ele brigou muito. A gente vai ver o que vai fazer. Estamos revezando um pouco o time, temos grandes jogadores que ficaram fora. O Luis jogou bem e agora a gente vai ver se mexe no time. Aqui todo mundo tem a cabeça feita que todas as mudanças são para o bem da equipe", explicou.

Os jogadores do São Paulo que foram para Salvador, estão de folga nesta segunda-feira. A equipe volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Internacional, em jogo antecipado válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.