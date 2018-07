Muricy Ramalho destaca importância de Guerrero para o Fla O atacante Paolo Guerrero voltou a ser decisivo para o Flamengo na Copa da Primeira Liga, a Sul-Minas-Rio, ao marcar o gol do time no empate por 1 a 1 com o Figueirense, na noite de quarta-feira, em Brasília, e recebeu elogios de Muricy Ramalho. O técnico destacou a recuperação do peruano nesta temporada e revelou que o jogador vem realizando trabalhos especiais para brilhar, como vem ocorrendo nessa competição, com três gols marcados.