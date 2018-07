Muricy deve escalar dupla argentina contra o Vasco

É provável que Muricy Ramalho escale a dupla de ataque com os argentinos Pato Rodríguez e Miralles e mantenha o meio de campo com a formação que terminou a partida diante do Botafogo, com três volantes de marcação - Adriano, Henrique e Arouca - e apenas Felipe Anderson na armação. A outra opção é dar oportunidade desde o início para Bill, que não tem entrado bem no time no segundo tempo dos jogos.

Se para o ataque faltam jogadores, para a defesa já começa a sobrar. Léo e Bruno Peres estão recuperados de lesões e só não voltam ao time se Muricy Ramalho preferir manter os improvisados Ewerton Páscoa e Gerson Magrão para ganhar em altura no sistema defensivo. O lateral-esquerdo participou dos últimos treinos com bola e foi cortado da delegação que viajou para o Rio de Janeiro porque o treinador preferiu que ele ficasse mais dois dias fazendo trabalho de reforço muscular.

Com a vitória no Engenhão, o Santos passou a somar 38 pontos e pulou para o 10.º lugar na tabela de classificação, ficando a duas vitórias para se livrar por completo do remotíssimo risco de rebaixamento. "A gente vinha de uma sequência sem ganhar e um resultado como esse, diante de um adversário difícil e fora de casa, faz com que o time retome a confiança e mostre que tem qualidade, mesmo com desfalques importantes.

E abrimos 11 pontos do Sport, praticamente afastando qualquer possibilidade de queda para a Série B", comemorou Adriano, após o treino regenerativo desta quinta-feira, no CT Rei Pelé.

Embora o time não tenha mais possibilidade de se classificar para a Copa Libertadores do próximo ano, Muricy Ramalho avisou que vai exigir seriedade e empenho de todos até a última rodada do Brasileirão. "Quem quer ficar (para 2013) tem que correr muito". Dos 36 jogadores do elenco atual, mais de 15 não vão ficar para a próxima temporada, abrindo espaço para os três ou quatro reforços de peso e outras contratações que a diretoria promete para formar um supertime.