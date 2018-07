Muricy deve se reunir para renovar com São Paulo na sexta

SÃO PAULO - Muricy Ramalho deve se reunir amanhã com o presidente Juvenal Juvêncio para renovar seu contrato com o São Paulo. O treinador tinha uma reunião marcada para ontem, mas acabou desmarcando para participar da confraternização dos funcionários do CT da Barra Funda e hoje também tem compromissos que impedem o encontro.

Juvenal irá propor ao treinador um contrato de dois anos e vencimentos de R$450 mil mensais, mas deixará uma margem para contraproposta. O fato é que Muricy não ganhará no Morumbi os R$700 mil que faturava nos tempos de Santos.

"Ele sabe da nossa política de salários e está de acordo com isso; tenho certeza de que vamos chegar a um acordo que seja bom para ambas a partes", afirmou o vice de futebol, João Paulo de Jesus Lopes.

Mesmo sem terem formalizado o vínculo, Muricy e São Paulo já traçam o planejamento para o ano que vem e o treinador tem voz ativa na montagem do elenco e sugestão de contratações. Partiu dele, por exemplo, a decisão de tentar manter Welliton para o ano que vem. O atacante, que pertence ao Spartak de Moscou e está emprestado até o fim do ano, agradou e a diretoria já trabalha em alternativas para viabilizar o acerto.

O técnico inclusive já afirmou que não irá tirar férias para se debruçar sobre os problemas do time, que em sua visão não são poucos. Ele chegou inclusive a dizer que Rogério Ceni espera um time forte para continuar jogando no ano que vem para pressionar por reforços.