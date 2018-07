Muricy diz que Ganso fez a diferença em vitória do São Paulo

Um dos principais jogadores do São Paulo na vitória por 2 a 1 sobre o Vitória neste domingo, em Salvador, o meia Paulo Henrique Ganso deixou o campo sendo elogiado não só pela torcida tricolor, mas também pelo chefe. O técnico Muricy Ramalho encheu a bola do camisa 10, que, segundo ele, foi o melhor em campo diante dos baianos.

"Ele é um atleta inteligente, que sabe se posicionar. Está em condição física muito boa e foi disparado o melhor em campo. O Ganso não se desgasta à toa. É um cara diferente mesmo", analisou o treinador. Exatamente por ter essa boa condição física e um jeito peculiar de jogar, Paulo Henrique Ganso não deve ser poupado tão cedo pelo técnico. "A gente, quando escolhe alguém para fazer o revezamento, nunca escolhe o Ganso porque é um jogador que faz a bola correr, e não ele".

Sobre o fato de poupar alguns jogadores, entre eles Alan Kardec, Kaká e Michel Bastos, Muricy explicou que tudo foi conversado com o grupo antes de ser tomada a decisão. "Conversei muito com eles no sábado, disse que ia mexer e todos aceitaram. Aceitam porque sabem que o técnico tem experiência nesse sentido. Nosso ambiente é excelente", assegurou.

Com a confiança em alta, o São Paulo volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Internacional, no estádio do Morumbi, na capital paulista, em jogo antecipado da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.