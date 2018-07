Muricy diz que São Paulo tem que melhorar no Morumbi

Os tropeços do São Paulo contra Chapecoense, Criciúma e Coritiba no Campeonato Brasileiro ainda preocupam o técnico Muricy Ramalho. Por isso, uma de suas preocupações para o clássico de domingo, contra o Santos, no Morumbi, é que o time consiga repetir em casa as boas atuações como visitante.

"Estamos indo bem fora, mas temos de melhorar dentro de casa. É preciso fazer o mesmo jogo dentro e fora", diz o treinador. "Mesmo que os times percam e ganhem em casa, a gente precisa superar a oscilação que tivemos principalmente no início do torneio", afirmou o treinador, que não considerou o triunfo sobre o Vitória, por 3 a 1, também dentro do Morumbi.

O atacante Alan Kardec considera que a distância do São Paulo para o líder Cruzeiro se explica exatamente pelos tropeços dentro de casa. "Perdemos pontos no Morumbi que estão fazendo falta agora", afirmou.

Para tentar vencer o Santos e conquistar a quarta vitória seguida, o São Paulo deve fazer poucas mudanças na equipe que venceu o Internacional, por 1 a 0, no Beira-Rio. O volante Souza, que cumpriu suspensão, deverá voltar ao time no lugar de Hudson.

"A tendência é manter o time. Estamos no caminho certo. O técnico tem de se meter quando o time não está bem, para resolver os problemas. "A equipe está jogando bem e os jogadores são bons tecnicamente", elogia.

Maicon e Douglas treinaram na manhã desta sexta-feira no CT da Barra Funda depois de lesões musculares, mas devem ser preservados. "Estamos olhando os dois com carinho. Quando se trata de problemas musculares, temos de esperar o dia seguinte. Eles treinaram forte e vamos esperar para ver como se comportam", afirmou Muricy.