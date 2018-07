Muricy diz que título será decidido na última rodada do Brasileirão 2010

RIO - Apesar do empate com o Goiás neste domingo, resultado que deixou o Corinthians na liderança do Campeonato Brasileiro, o técnico Muricy Ramalho afirmou que o vice-líder Fluminense segue na briga. Ele apostou ainda que o título só será decidido na última rodada.

"Como já tinha falado, vai ser um perde e ganha até o final. Estávamos com um ponto a frente, agora ficamos com um atrás. Vai ser até o final assim. A decisão só será na última rodada", projetou o treinador.

Sobre a polêmica vitória do Corinthians no sábado, Muricy disse não acreditar que o árbitro Sandro Meira Ricci tenha errado propositalmente. Avaliou, no entanto, que o Cruzeiro foi prejudicado. "Acredito em erro do ser humano, mas não em sacanagem, garantiu o treinador.

"Vendo friamente, acho que houve contato antes no Thiago Ribeiro (em lance de suposto pênalti não marcado pela arbitragem). Não sei se o árbitro ficou com receio de marcar porque teria que expulsar o goleiro do Corinthians. Também achei que houve uma força em cima do Ronaldo, mas achei o lance do Thiago mais pênalti", acrescentou Muricy.