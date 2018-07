Muricy e Edu Dracena se enfrentam em evento de patrocinadora do Santos

SANTOS - O técnico Muricy Ramalho e o zagueiro Edu Dracena, ambos do Santos, vão comandar nesta quarta-feira, times organizados pela Corr Plastik, empresa que patrocina o time alvinegro. O evento faz parte da comemoração de aniversário da empresa e os dois são garotos-propaganda da marca.

“Será um momento até engraçado, mas importante, porque é um estímulo para essas pessoas, que estarão no gramado da Vila Belmiro e terão o prazer de sentir um pouco do que vivemos no mundo do futebol”, disse Muricy Ramalho.

O evento contará com quatro times que jogarão em dois tempos de 20 minutos cada. "É muito gratificante participar de mais um evento da Corr Plastik e é diferente ver pessoas no local onde estamos acostumados a jogar, ganhar títulos e jogos. Ainda mais eu como técnico", falou Edu Dracena.

Após o evento, os dois santistas ainda participarão de um churrasco com os clientes da empresa.