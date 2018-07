Muricy elogia atuação em primeira vitória do Fluminense O técnico Muricy Ramalho enfim conquistou sua primeira vitória no comando do Fluminense, na noite de sábado. Após ser eliminado na Copa do Brasil e tropeçar na estreia do Brasileirão, o time venceu o Atlético-GO por 1 a 0 e trouxe alívio para o treinador.