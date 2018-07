Muricy elogia Felipão, mas vê erro da CBF em demitir Mano Menezes

SANTOS - O técnico Muricy Ramalho, do Santos, afirmou nesta sexta-feira que a CBF errou ao tirar Mano Menezes do cargo de treinador da seleção brasileira, mas acertou ao chamar Luiz Felipe Scolari e Carlos Alberto Parreira para o comando da equipe.

"Era o melhor momento do trabalho do Mano. Ele pegou uma seleção que tinha que se renovar e isso é difícil", disse Muricy, que em 2010 foi chamado para ser técnico da seleção brasileira, mas preferiu continuar no Fluminense. A opção da CBF foi justamente contratar Mano Menezes. "Após testes que ele (Mano) fez o time já está 80% montado", afirmou o comandante santista.

Porém, o treinador elogiou a nova escolha. "O acerto foi escolher pela experiência. O Parreira já devia ter ido antes para a seleção, porque é muito inteligente, experiente e conhece bem a CBF", disse.

Muricy ainda ironizou o presidente da CBF, José Maria Marin, que disse não ter convidado o santista para ser técnico porque não gostaria de desfalcar novamente o clube da Vila Belmiro, que sempre cede Neymar para a seleção brasileira. "Ele é gente boa. Por isso que ele não me descartou, né?", comentou.