Muricy elogia Kaká, mas reclama da defesa do São Paulo em revés

O técnico Muricy Ramalho elogiou bastante a atuação de Kaká na sua reestreia pelo São Paulo neste domingo, na derrota por 2 a 1 para o Goiás, em Goiânia. O craque, que vai ficar apenas seis meses no Morumbi, foi o mais participativo do time, correu os 90 minutos e foi recompensado com o gol de honra.

"A estreia foi muito boa, a gente não esperava tanta movimentação. Ele entrou muito na área. A parte técnica sabemos que ele tem, o que me surpreendeu foi a condição física dele", comentou o treinador, que pediu para escalar Kaká diante do Goiás apesar de o acordo entre São Paulo e Orlando City exigir a estreia no Morumbi.

Apesar do começo promissor, Kaká pode ser preservado da partida contra o Bragantino na quarta-feira, em Ribeirão Preto. O meia fez uma sessão de gelo nas coxas para aliviar o desgaste muscular. "Vamos olhar com bastante carinho e ver os exames, precisamos conversar com ele", disse Muricy.

Sobre a derrota, o treinador reclamou principalmente dos dois gols, que tiveram origem na bola parada. "Não pode um time do tamanho do nosso treinar tanto a bola parada e tomar gol assim. Se fosse num drible, alguma coisa, mas dois gols de bola parada não é possível", disse ele.

"Só pode ser desatenção. Se você está desavisado, você não pode ser cobrado, mas como a gente olha muito a equipe com quem vamos jogar, você sabe o que vai acontecer. São erros que não dá para perdoar porque é falta de atenção", continuou o técnico tricolor.

Na coletiva pós-jogo, Muricy também foi perguntado sobre o fracasso do time na primeira vez que jogou com Kaká e Ganso juntos, mantendo Pato no banco. Ele pediu paciência para o torcedor. "Jogou uma só com essas estrelas, só uma vez, né? Calma. Precisa de entrosamento e com certeza vai engrenar."