Muricy elogia Neymar e Montillo, mas cobra André

O treinador exaltou a condição exibida por Neymar e a categoria de Montillo, embora admita que o meio-campista ainda precisa recuperar a melhor forma física. "O Neymar está mais inteiro na parte física, está adiantado em relação ao time", ressaltou o comandante, para mais tarde falar do argentino, a quem se referiu como um jogador "diferenciado" na entrevista coletiva após o amistoso. "Não tem jeito, ele (Montillo) terá de entrar em forma jogando, pois nosso calendário é apertado. Ele tem uma boa visão de jogo e passa muito bem a bola", completou.

Já ao comentar a atuação de André diante do Barueri, Muricy deu um recado ao atacante, que acabou sendo cobrado pelo técnico por ter voltado das férias em condições físicas ruins em relação aos outros atletas do elenco santista. O treinador ainda elogiou a atuação do reserva Bill, que já começará essa temporada fazendo sombra ao titular do ataque ao lado de Neymar.

"O Montillo precisa melhorar fisicamente, como os demais, mas ele (André) um pouco mais. A gente está exigindo muito dele nos treinamentos. E ele sabe que precisa estar em forma senão perde o lugar. O Bill ''investiu'' um pouco nas férias e voltou muito forte fisicamente, fez correria, marcou a saída de bola dos caras, fez gol, poderia ter feito outro. Aqui é assim: o cadeira não tem cadeira cativa, então o André sabe disso. Tecnicamente é muito bom, pois sabe jogar de costas (para o gol) ao lado do Montillo e Neymar, que são muito técnicos, mas precisa melhorar bastante a parte física", avisou.