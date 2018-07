Muricy elogia o retorno de Fred ao ataque do Fluminense A confiança estava em alta antes da partida. Com o retorno de Fred e Deco e o sempre presente Conca, todos no Fluminense tinham convicção na vitória sobre o Goiás, neste domingo, no Engenhão. Foi a primeira vez que os três estiveram em campo juntos. Mas a trinca só permaneceu em campo por 45 minutos. Com uma atuação apagada de Deco e Fred na primeira etapa, Muricy Ramalho desfez o trio no intervalo.